رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. واستكمال مناقشة الموازنة غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية.

ويستكمل المجلس، غدا الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود في الموازنة العامة للدولة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي.

توضيح الوزير، جاء ردا على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، قائلا: هل بالفعل هناك مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي في الموازنة العامة للدولة لأنها نقطة لفتت انتباهي؟".

وقال الوزير: لم نخصص أي بنود في الموازنة العامة للدولة، قائلا: نحن طالبنا بفرض ضريبة على المقرمشات والشيبسي، إلا أن مجلس النواب رفضها.

وتابع وزير المالية: خلال الفترة الماضية كنا مع لجنة الخطة والموازنة وناقشنا مقترحات عديدة قدمت لنا وإضافات ومنفتحين على أى مقترحات، وبعض المقترحات تناقشنا فيها مع لجنة الخطة والموازنة، ومنها أن نزود 1.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستشفيات والمعاهد التعليمية واستجبنا، وأن نزود المدرسين بمقدار نصف مليار جنيه خاصة لمراحل المدارس الابتدائية والصفوف الأولى، ووافقنا على ذلك، وكذلك طلب دعم موازنات المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات بـ 2.5 مليار جنيه ووافقنا، بالإضافة إلى مبلغ 10 مليون لدعم التنمية المحلية، والتخطيط تلقت مقترحات بمبالغ كبيرة.