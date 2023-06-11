تعليم الغربية: دحر البلاستيك كمحور من المحاور التي تتبناها الدولة

نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة وحضور ناصر حسن، وكيل الوزارة، وإشراف دكتور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالغربية مسئول وحدة دعم المعلمين، فعالية شملت محاور محو الأمية الكربونية، من خلال إعداد حقيبة بعنوان "كبسولات تدريبية لمحو الأمية الكربونية"، وقد تم إعدادها باللغة الإنجليزية، والألمانية، وبلغة الإشارة، لنشر التوعية بالسلوكيات التي يجب أن نتبعها لمحو الأمية الكربونية.

شهدت الفعالية أيضًا حضور مهندس محمد قطب، وكيل وزارة البيئة، مهندس محمد الداني مدير عام إدارة التشجير بوزارة البيئة، وكلا من المهندس عماد فارس، والمهندس حسن الشناوي، من وزارة البيئة، وحضور إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية، برئاسة الأستاذ عوض السنوسي، مدير الإدارة، والأستاذ شحاتة الصياد، وكيل القسم بالمديرية، الدكتور محمد الخشن، رئيس قسم بإدارة زفتي، الدكتورة انتصار غانم، وكيل قسم بإدارة زفتى، وحضور أعضاء من قسم البيئة والسكان، وعدد من أعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين، وأقسام التدريب، للمشاركة ونقل الخبرات.

وخلال الفعاليات، شاركت إدارة التربية البيئية والسكانية من خلال مبادرات لزرع غذائك، وتبني مبادرة 100 مليون شجرة، وعرض تجربة إدارة زفتى في تبني مبادرة "ازرع غذاءك"، والتي لاقت قبولًا من السادة الحضور، ورغبة في تبادل الخبرات.

كما شارك التوجيه العام للفلسفة في الفعاليات بعرض التفاعل بين الإنسان والبيئة وحق الأجيال القادمة، وكيف يعمل الضمير الجمعي لتنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة.

وخلال الفعاليات، نفذت مديرية التربية والتعليم زراعة عدد من الأشجار في محيط مبنى ديوان المديرية، وتم توزيع عدد من الشنط القماش على الحضور.