"رحلت فراشة الأوبرا".. رواد التواصل الاجتماعي ينعون ماجدة صالح

تصدر خبر رحيل الفنانة ماجدة صالح أول بالرينا مصرية، وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية، محركات البحث الشهيرة ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تفاعل مع خبر رحيلها رواد التواصل الاجتماعي متداولين صورها وبعض الرقصات الخاصة بها وتاريخها.

خلال السطور التالية يرصد "الدستور" بعض آراء رواد التواصل ناعين ماجدة صالح بعبارات حزينة، وسادت حالة من الحزن وصجمة كبيرة لدى المتابعين.

من جانبها، قالت صفحة سيدات مصر، عبر وسائل التواصل الحديث "فيسبوك" ببالغ الحزن ننعنى وفاة السيدة ماجدة صالح، راقصة البالية العالمية وأول پريما باليرينا مصرية.

‎وقدمت الصفحة نبدة تعريفية عن ماجدة صالح حتى تعرف المتابعين تاريخ الفنانة الراحلة، فقالت: درست البالية فى أكاديمية البولشوى للبالية بموسكو و أكاديمية الفنون بالقاهرة، وأصبحت راقصة البالية الاولى، الپريما باليرينا، فى فرقة البالية المصرية التى انشات فى عام ١٩٦٦، تدرجت فى المناصب حتى أصبحت عميدة المعهد العالى للبالية فى مصر ثم مديرة دار الأوبرا المصرية.

‎وأشارت الصفحة أن خلال تاريخها الفنى قامت صالح شاركت فى عروض البولشوى فى موسكو و عروضفرقة كيروڤ فى ليننجراد، كما مثلت مصر فى مجلس الرقص الدولى، المنظمة الرسمية التى تتبعها جميع فنون الرقص فى جميع دول العالم.

الملكة المتوجة على تاريه فن البالية

بينما قالت أميرة سليم أحد رواد التواصل الاجتماعي: الفراشة المصرية، باليرينا مصر الأولي، راقصة البالية المصرية، الملكة المتوجة علي عرش تاريخ فن البالية المصري، تركتنا في صمت، وداعًا يا جميلتي.

أول عرض بالية في مصر لماجدة صالح

وقالت لبنى شاكر، أحد رواد التواصل الاجتماعي: وداعًا دكتورة ماجدة صالح ، وداعا فراشة الأوبرا، وصاحبة أول عرض بالية في تاريخ مصر عام 1966، وأول المؤسسين للأوبرا والقائمين عليها منذ نشأتها، ومديرة لها عام 1987، صاحبة التاريخ الطويل مع فن البالية، وأهم رائدات فن الباليه المصرى، فقد قدمت عروض بالية على اعرق مسارح تقديم البالية بالعالم، في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

وقالت منى الطربوشي، متابعة عبر وسائل التواصل الحديثة، كانت بتعجبني جدًا، وأنا صغيرة، وكان نفسي ابقي زيها.

بينما قالت مروة الدسوقي، وداعا العظيمة الدكتورة ماجدة صالح، كانت جميلة ورقيقة وهادئة مثل النسمةـ رحلت العظيمة، ووصفت منال رضوان، راقصة البالية الأولى ماجدة صالح بـ"الأميرات".

كما تداولت صفحات تراث زمان كلمات حزن عن الراحلة ماجدة صالح مثل"البقاء لله" وداعًا فراشة البالية" وغيرها من عبارات الرثاء على الفقيدة.

من هى ماجدة صالح؟

ويشار إلى أن ماجدة صالح، هى أول راقصة بالية في مصر، وأول رئيس للأوبرا المصرية، فقد حصلت على شهادة الماچستير من جامعة كاليفورنيا وشهادة دكتوراة في تاريخ الرقص المصري من جامعة نيويورك، وتعيينها أول عميد للمعهد العالي للبالية، وهى أول رئيسة لدار الأوبرا المصرية، وفي سنة 2019 افتتحت قاعة باسمها في الصعيد لتعيلم البالية.