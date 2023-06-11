محافظ سوهاج: توريد 96 ألفا و546 طنا من محصول القمح حتى الآن

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، انتظام عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن كمية الأقماح التي تم توريدها حتى الآن بلغت 96 ألفا و546 طنا، و599 كجم منذ بدء عمليات توريد المحصول في 23 أبريل الماضى وحتى الآن.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد، إنه لا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديريتي التموين، والزراعة، وإدارة المتابعة، وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعوق توريد الأقماح خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، وضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة، وعدم تسريب أقماح مستوردة، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن محصول القمح وفقا للأسعار المعلنة، ومراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح، لافتا إلى أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقاً لدرجة النقاء، حيث تم تحديد مبلغ 1500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة بمبلغ 865 جنيهاً للأردب في العام الماضي، كما تم تحديد مبلغ 1475 جنيهاً للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيهاً للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.