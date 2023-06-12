لطلاب الثانوية العامة.. خبيرة طاقة تضع نصائح لتخطي قلق الامتحانات

يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عن نصائح تساعدهم على النجاح وتخطي توتر وقلق الامتحانات ليتمكنوا من حل الأسئلة دون خوف.

وقالت الدكتورة مها العطار، خبيرة ومطورة علم طاقة المكان، خلال حديثها لـ “الدستور”، إن هناك بعض الأمور الهامة تساعد على الحفاظ على طاقة الطالب عند الخروج من المنزل والذهاب للمدرسة، ويجب علينا معرفتها حتى نعطى الطاقة الإيجابية للأبناء والبعد عن الطاقة السلبية التى قد تنعكس عليهم خارج المنزل ومن هذه الأمور ما يلى:

1- قبل الخروج من المنزل يجب المحافظة على ترتيب دولاب الملابس ولا يجب ترك الملابس فى أى مكان بالغرفة حتى لا تفقد طاقة الجسم فى الملابس أثناء الخروج .

2- الحفاظ على ترتيب السرير بعد الاستيقاظ مباشرة حتى نحافظ على هالات طاقة الجسم.

3- غلق باب الحمام بعد الاستخدام مباشرة حتى لا يبث طاقة سلبية فى المنزل.

4- ترتيب شنطة المدرسة جيدا واختيار الشنطة من الألوان الداعمة للطالب، ولبس ألوان ملابسة الخاصة تحت زى المدرسة.

5- الحذر كل الحذر من تنظيف البيت عقب خروج الأبناء أو أى فرد من العائلة، حيث هذه العادة قد تسبب الكثير من الأذى للإبن أو الشخص الذى خرج من المنزل، فالتنظيف وخاصة الكنس يبدد طاقة الجسم فى المكان مما يساعد على حدوث عراقيل وعدم الوصول للهدف.

6- ينبغى علينا الحرص على غلق الأبواب والشبابيك بعد تهوية المكان صباحا نظرا للاحتفاظ بطاقات الأجسام الجيدة وعدم تبديدها.

7- يجب البعد عن السرائر ذات الدورين والتى تحدث ضغط جسدى على كلا الأبناء .. كذلك الألوان الصارخة التى تشتت التركيز.

8- لا يجب تثبيت مكان المذاكرة إلا بعد مراقبة تحصيل الطالب فى المكان المناسب له، واتجاهات النظر حسب طاقته.