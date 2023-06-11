تير شتيجن يتصدر.. أفضل 7 حراس فى الدوريات الكبرى

تألق نجوم كرة القدم رفقة أنديتهم في الموسم المنصرم 2022/ 2023، سواء بتسجيل العديد من الأهداف، أو الحفاظ على نظافة شباكهم.

وتصدر النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، المحافظة على نظافة شباك فريقه في الموسم الماضي 2022/ 2023.

حراس حافظوا على نظافة شباكهم في موسم 2022/ 2023

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم في الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم 2022/ 2023، وذلك على النحو التالي:

1- الألماني مارك أندريه تير شتيجن

شارك مارك أندريه تير شتيجن في 38 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني "الليجا"، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 26 مباراة.

وساهم مارك أندريه تير شتيجن في قيادة برشلونة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني.

2- الإيطالي إيفان بروفيديل

شارك إيفان بروفيديل في 38 مباراة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في 21 مباراة.

ساهم إيفان بروفيديل في قيادة لاتسيو بإنهاء الموسم بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023/ 2024.

3- الإسباني ديفيد دي خيا

شارك ديفيد دي خيا في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، خرج خلالها بشباك نظيفة في 17 مباراة.

ساهم ديفيد دي خيا في قيادة مانشستر يونايتد نحو التواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023/ 2024.

4- الإيطالي أليكس ميريت

شارك أليكس ميريت في 34 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 16 مباراة.

ساهم أليكس ميريت في قيادة نابولي نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عامًا.

5- البولندي فويتشيك تشيزني

شارك فويتشيك تشيزني في 28 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في 15 مباراة.

ساهم فويتشيك تشيزني في قيادة يوفنتوس بإنهاء الموسم بالتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وكان فريق يوفنتوس قد تأثر في الموسم الحالي بخصم 10 نقاط من رصيده.

6- البرازيلي أليسون بيكر

شارك أليسون بيكر في 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خرج خلالها بشباك نظيفة في 14 مباراة.

وساهم أليسون بيكر في قيادة ليفربول نحو إنهاء الموسم بالتواجد في المركز الخامس، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد 2023/ 2024.

7- الإنجليزي آرون رامسديل

شارك آرون رامسديل في 38 مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وساهم آرون رامسديل في قيادة أرسنال نحو التواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023/ 2024.