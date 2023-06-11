الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 بانقلاب ميكروباص بالجيزة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري أبوغالب تجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع علاء شندي داوود، 49 سنة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالفقرات العنقية، وأصيب 7 آخرون بينهم طفل يبلغ من العمر 15 سنة.

نقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نزيف بالمخ كسر بالفقرات شرطة النجدة ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص

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