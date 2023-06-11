مصرع شخص وإصابة 7 بانقلاب ميكروباص بالجيزة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري أبوغالب تجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع علاء شندي داوود، 49 سنة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالفقرات العنقية، وأصيب 7 آخرون بينهم طفل يبلغ من العمر 15 سنة.

نقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.