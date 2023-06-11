أبوالغيط: العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة فى أعماقه (فيديو)

شكر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمهورية الصين الشعبية على ما تبديه من اهتمام دائم وحرص بالغ لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل في جو من الاحترام والثقة والتكافؤ وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض تحت عنوان "التعاون من أجل الرخاء"، أنه غنيّ عن البيان أن العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة في أعماقه، فهي علاقات بين شعبين لهما حضارات شهدت تبادلًا مستمرًا إلى اليوم.

وأضاف أن التواصل قد شكّل رصيدًا مشتركًا من التفاهم، ورغبة قوية لدى الطرفين العربي والصيني للبناء عليه وتوسيعه إلى مجالات جديدة، وها نحن اليوم نسهم في كتابة إحدى صفحات ذلك التعاون الذي أثق في أنه سيزداد متانة وثراءً في ظل ما نلمسه من جهود ومبادرات مشتركة.