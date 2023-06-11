10 سنوات من تطوير المستشفيات.. ماذا قدمت الدولة للمواطنين؟

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، جهود مصر في النهوض بالقطاع الطبي خلال 10 سنوات، والذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا، حيث شهدت مصر طفرة في مجال النهوض بالقطاع الطبي سواء في تطوير المستشفيات أو الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

واتخذت الدولة خطوات متسارعة لتطوير القطاع الصحي وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة، للمصريين كافة وفقا لأحدث المعايير العالمية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات وإطلاق المبادرات.

وتم تنفيذ 1139 مشروعا لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية منذ 2014، بتكلفة بلغت 27 مليار و600 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى.

وفيما يخص الوحدات الصحية، ارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولى إلى 5421، بنسبة زيادة قدرت بنحو 17.7% عن عام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزا، مقارنة بـ 342 مركز في عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%.

كما ارتفعت عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة بـ 88 مستشفى عام 2014، 19.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بملف المستشفيات الجامعية.