الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

10 سنوات من تطوير المستشفيات.. ماذا قدمت الدولة للمواطنين؟

الرئيس السيسي وعوض
الرئيس السيسي وعوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، جهود مصر في النهوض بالقطاع الطبي خلال 10 سنوات، والذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا، حيث شهدت مصر طفرة في مجال النهوض بالقطاع الطبي سواء في تطوير المستشفيات أو الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

واتخذت الدولة خطوات متسارعة لتطوير القطاع الصحي وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة، للمصريين كافة وفقا لأحدث المعايير العالمية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات وإطلاق المبادرات.

وتم تنفيذ 1139 مشروعا لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية منذ 2014، بتكلفة بلغت 27 مليار و600 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى.

وفيما يخص الوحدات الصحية، ارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولى إلى 5421، بنسبة زيادة قدرت بنحو 17.7% عن عام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزا، مقارنة بـ 342 مركز في عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%.

كما ارتفعت عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة بـ 88 مستشفى عام 2014، 19.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بملف المستشفيات الجامعية.

المستشفيات القطاع الطبي الصحة الملف الصحي تطوير الخدمات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس