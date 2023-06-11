"الزناتي" يشهد حفل تكريم 26 قيادة تعليمية بالبحر الأحمر

شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حفل تكريم 26 قيادة تعليمية في المديرية والإدارات التابعة لها من المتميزين بمحافظة البحر الأحمر، الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر برئاسة نصر لمعي.

حضر الحفل قاسم رشدي عضو مجلس النواب بالمحافظة، وكامل سليمان محمود سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وهشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسيد خليفة نقيب الزراعيين، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر.

وخلال كلمته رحب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالقيادات التعليمية الحاضرة وكل من ساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن القيادة التعليمية الناجحة هي رمز للعلم والمعرفة، ونموذج مجتمعي يحتذى به، كما رحب بعضو مجلس النواب قاسم رشدي، وسكرتير عام مساعد المحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار الزناتي إلى الإنجازات التي حققتها النقابة العامة خلال السنوات الماضية، من بينها زيادة الميزة التأمينية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التعليمية " صندوق الزمالة " إلى 37 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض الحسن إلى 15 ألف جنيه.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تقدمت بطلب لمجلس النواب لتعديل قانون النقابة ، يتضمن ضرورة توفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، حيث أن عدد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 آلاف معلم شهريا كانوا يدفعون اشتراك شهري، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الموارد وزيادة فى النفقات.

وفى نهاية الحفل قام نقيب المعلمين بتقديم شهادات التقدير للقيادات المكرمين ، لتميزهم وعطائهم في استقرار وتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، بجانب تقديم درع النقابة لعضو مجلس النواب سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ونقيب الزراعيين.

وقامت النقابة الفرعية للمعلمين بتقديم درع النقابة إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، تكريماً لدوره الرائد في العمل النقابي وخدمة العملية التعليمية.

وقال نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر ، أن تكريم القيادات التعليمية يأتى تقديرا لدورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، مضيفاً أن النقابة تعمل على تحقيق مطالب المعلمين، ليظل المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، الذي يسعى دائماً إلى بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.