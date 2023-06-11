كريم درويش: وزارة الخارجية تسعى لتعزيز السياسات المتزنة مع كافة دول العالم

قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بعض الوزارات كانت تحتاج إلى خفض إضافي وفى هذا العام وجدنا أن بعض الوزارات قامت بهذا الخفض وعملت ترشيد موضحا أن الموازنة العامة للدولة تأتى في ظل حالة اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

أضاف درويش رغم التوجه بترشيد الانفاق الحكومي نجد ان وزارات الخارجية والهجرة تقوم بعملها على أكمل وجه وحقيقة الأمر أن وزارة الخارجية لا تألوا جهدا في تعزيز السياسات المتزنة مع كافة دول العالم.



فيما أكد أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن سعت على تحليل الموازنة العامة للدولة وفقا لمنهجية تعتمد على 3 محاور الأول مدى ملائمة الخطة للاستحقاقات الدستورية والثانى كيفية تعامل الخطة والموازنة مع الظروف الاستثنائية وخاصة فيما يخص الدخل والثالث يتعلق بالتخيط ومستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



أضاف شلبى أن المحور الاول يتفق مع التخطيط العام موضحا أن الموازنة تضم 100 مليار جنيه لدعم السلع التموينية كذلك رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، كما نؤكد على استكمال مشروع حياة كريمة وهذا مشروع القرن لأنه يمس المواطن محدود الدخل.



وفيما يخص الخطة فهي تخلق اقتصاد تنموي في التركيز على قطاعات عديدة هامة منها قطاعات صناعية وقطاع البترول وجعلت مصر مركز اقليميا موضحا ضرورة دعم مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



كما لفت شلبي إلى ضرورة العمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعي من خلال توفير مناخ ملائم القائم على الابتكار وتعزيز اعطاء الأولوية للمشروعات القومية التي تم بدء التنفيذ فيها.