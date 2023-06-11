الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير محافظ البحر الأحمر يعزي والد الشاب الروسي المتوفي في هجوم سمكة القرش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظ واجب العزاء لـ يورى فوبوف والد الشاب الروسي الذى تعرض منذ يومين لحادث هجوم سمكة القرش.

وفي السياق، عرض السكرتير العام للمحافظة عليه كافة سبل المساعدة بعد أن نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الحارة، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث العارضة والنادرة الحدوث لن تعكر صفو العلاقة الروسية المصرية.

وأضاف “بنداري” في بيان له أن محافظة البحر الأحمر قامت بعملية تمشيط  للشواطئ من الجونة شمالاً حتى منطقة مكادي جنوبا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخرى، مضيفاً أن عملية التمشيط تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من حماية الشواطئ والمحيمات وغيرها.

وأكد والد الشاب الذي توفي في هجوم سمكة القرش أن ما أصاب ابنه أمر خارج عن سيطرة الحكومة المصرية ووارد في أي مكان بالعالم، مشيداً بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
البحر الاحمر الأنشطة البحرية الحكومة المصرية اللواء عمرو حنفي هجوم سمكة القرش تقديم واجب العزاء محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة

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