أبرزها السرعة الزائدة.. رصد 102027 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور ، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102027 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1329 مخالفة السير بدون تراخيص و38 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.