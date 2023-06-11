محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المؤتمر الأسبوعي الموسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وتناول محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل بجميع القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وداخل الإدارات، والموقف التنفيذي لملفات العمل خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والخدمات الجماهيرية اليومية المقدمة للمواطنين، وأيضا بالإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الأداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن.

ووجه "مختار" لتنفيذ حملة نظافة دائمة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية، التي تقرر مشاركتها وعلى أن تتم المتابعة والتفتيش اليومي لسير وانتظام الحملة من خلال إدارة البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة والتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.

- لجان للمتابعة والتفتيش علي الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية

وقرر المحافظ قيام لجان للمتابعة والتفتيش علي الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك لمتابعة وفحص المعدات، ومدى جاهزيتها الدائمة للقيام بالمهام المنوطة في منظومة النظافة وايضا متابعة أعمال الصيانة للمعدات المعطلة وتشغيلها ورفع كفاءتها.

وشدد "مختار" علي ضرورة المرور الميداني اليومي لرؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه لمتابعة حالة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المركز والمدينة والاستجابة الفورية لاية شكاوي والتعامل معها فورا، كما أكد على ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

كما وجه "مختار" لضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة ورعاية الأشجار في إطار مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، كما وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من توفير باقي الأراضي اللازمة لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" في مرحلتها الثانية بالمراكز الخمسة المقرر تنفيذ المبادرة بها.

كما وجه "مختار"لمتابعة اعمال الفرش والتجهيز والتشغيل التجريبي للمنشآت والمباني الحكومية ومجمعات الخدمات بقري مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمركز شربين، واكد"مختار" مشددا علي سرعة الانتهاء من جميع مشروعات الخطة الاستثمارية علي مستوى المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وإعطاء التمام بكافة المشروعات علي نهاية الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

- التوجيه بحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم



كما وجه "مختار"لضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ اللقاء المفتوح الاسبوعي بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، وأشار "مختار"لضرورة دفع العمل وتنشيط الجهود بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة في تقنين أوضاع المحال التجارية وفقا للقانون، وطالب بسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري وموقف شرق الدلتا الجاري تنفيذه في منية النصر لسرعة دخوله الخدمة.

وتناول" مختار"خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي اليوم العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغيرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة وفي مقدمتها السيارات المكنسية على مستوى المحافظة.

ووجه "مختار" للمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الحاصلة علي قروض من الدولة والتأكد من أعمال السداد للأقساط، سواء كانت قروض من جهاز شباب الخريجين اوصندوق التنمية المحلية وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية..

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر