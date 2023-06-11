50% نسب الإشغال.. وشواطىء الإسكندرية ترفع الراية الصفراء

وصلت نسبة إشغال شاطئ الإسكندرية إلى 50٪ في شواطئ الجانب الشرقي و25٪ في غرب المدينة والعجمي، وذلك منذ صباح اليوم الأحد.

رفعت شواطئ الإسكندرية الأعلام الصفراء على قسميها الشرقي والغربي ، مما يشير إلى أن المصطافين يمكنهم الذهاب إلى البحر، لكن احرص على عدم انتهاك تعليمات الإنقاذ لضمان سلامتهم.

وارتفع معدل إشغال الشواطئ منذ صباح اليوم ، حيث بلغت نسبة الإشغال 25٪ في الشرق و15٪ في الغرب.

أدت زيادة نسبة الإشغال في شاطئ الإسكندرية، خاصة مع انتهاء امتحانات مرحلة التحويل الأكاديمي ، إلى تدفق المصطافين على الشاطئ للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، وتزداد هذه النسب بعد امتحانات الثانوية العامة.

يختلف معنى علم البحر باختلاف اللون، ويرفع علم أخضر ليشير إلى أن البحر آمن ويمكنك الذهاب إلى الماء.

أما العلم الأصفر، فيعني أن حالة سطح البحر غير مستقرة نسبيًا ويمكن إنزالها، لكن كن حذرًا.

فيما يتعلق برفع العلم الأحمر، فهو يعني أنه من الخطورة والممنوعة دخول البحر بشكل كامل، ويجب الامتثال لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

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