الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

50% نسب الإشغال.. وشواطىء الإسكندرية ترفع الراية الصفراء

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

وصلت نسبة إشغال شاطئ الإسكندرية إلى 50٪ في شواطئ الجانب الشرقي و25٪ في غرب المدينة والعجمي، وذلك منذ صباح اليوم الأحد. 

رفعت شواطئ الإسكندرية الأعلام الصفراء على قسميها الشرقي والغربي ، مما يشير إلى أن المصطافين يمكنهم الذهاب إلى البحر، لكن احرص على عدم انتهاك تعليمات الإنقاذ لضمان سلامتهم.

وارتفع معدل إشغال الشواطئ منذ صباح اليوم ، حيث بلغت نسبة الإشغال 25٪ في الشرق و15٪ في الغرب.

أدت زيادة نسبة الإشغال في شاطئ الإسكندرية، خاصة مع انتهاء امتحانات مرحلة التحويل الأكاديمي ، إلى تدفق المصطافين على الشاطئ للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، وتزداد هذه النسب بعد امتحانات الثانوية العامة.

يختلف معنى علم البحر باختلاف اللون، ويرفع علم أخضر ليشير إلى أن البحر آمن ويمكنك الذهاب إلى الماء.

أما العلم الأصفر، فيعني أن حالة سطح البحر غير مستقرة نسبيًا ويمكن إنزالها، لكن كن حذرًا.

فيما يتعلق برفع العلم الأحمر، فهو يعني أنه من الخطورة والممنوعة دخول البحر بشكل كامل، ويجب الامتثال لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

IMG-20230611-WA0034
IMG-20230611-WA0034
IMG-20230611-WA0035
IMG-20230611-WA0035
IMG-20230611-WA0036
IMG-20230611-WA0036
IMG-20230611-WA0037
IMG-20230611-WA0037
الراية الصفراء شواطىءالاسكندرية نسب الإشغال ادارة السياحة والمصايف الإسكندرية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى