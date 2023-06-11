الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع لاعب فاركو

شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي فاركو بشأن انضمام محمود حمادة، لاعب وسط الفريق، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وشهدت الساعات الماضية توافقًا بين مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤول نادي فاركو على كافة التفاصيل لانتقال اللاعب محمود حمادة، وجاء ذلك بعد موافقة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

وكانت لجنة الكرة بنادي الزمالك قد عرضت محمود حمادة على أوسوريو من أجل استطلاع رأيه في إنضمام اللاعب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وافق المدير الفني وأبدى إعجابه الشديد باللاعب والمستوى المميز الذي قدمه مع فاركو خلال الفترة الماضية.

وعلم "الدستور" أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، قاد المفاوضات مع محمود حمادة، الذي رحب بشكل كبير بالانتقال واللعب في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة نادي فاركو على انتقال محمود حمادة إلى صفوف القلعة البيضاء، حيث تربط مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤول نادي فاركو علاقة قوية، حيث تم التعامل من قبل في انتقال لاعبين من بينهم محمد صبحي الذي خرج على سبيل الإعارة وعاد لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى.

إدارة نادي الزمالك الانتقالات الصيفية المقبلة الجهاز الفني للزمالك عبد الواحد السيد محمود حمادة

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