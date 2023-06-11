«تيك توك» تعقد شراكة مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع ومنصة تعليمي لتقديم محتوى دراسي للصفوف والمراحل التعليمية المختلفة

أعلنت "تيك توك" – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عن شراكتها مع منصة "تعليمي"، أول منصة تعليمية تفاعلية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين التابعة لمؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع كشريك رقمي استراتيجي لبرنامج #جاهزين_للدراسة وتستهدف الشراكة تقديم محتوى تعليمي متميز مجاناً، للمساهمة في إثراء وزيادة المحتوى التعليمي على "تيك توك"، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية في التفوق والتميز.

وأطلقت "منصة تعليمي" حسابها الجديد على "تيك توك" لتقديم محتوى تعليمي متكامل للصفوف الدراسية والمراحل التعليمية المختلفة، بما يضمن سهولة التواصل مع ملايين الطلبة من مستخدمي "تيك توك".

تأتي الشراكة الأخيرة في إطار سعي المنصات المختلفة للوصول لأكبر عدد من طلاب المدارس، وفي مقدمتها "منصة تعليمي" التي تقدم محتوى متنوع لجميع المواد الدراسية في مختلف المراحل التعليمية. وتُعتبر "تيك توك" المنصة الأولى التي تستخدمها هذه الفئات العمرية، انطلاقًا من سعيها الدائم لتوفير مساحة آمنة للمراهقين والشباب تتيح لهم التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية ومسؤولية.

في الوقت نفسه، نشرت "تيك توك" على صفحتها الخاصة #جاهزين_للدراسة عددًا من الفيديوهات التي تقدم محتوى تعليمي مفيد، وستضم الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة تعليمي، لمساعدة الطلبة على الاستعداد للامتحانات بفاعلية، وتوفير المراجعات النهائية لكل المواد

في هذا السياق أعربت شيرين ماجورة، مدير الشراكات في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا وتركيا و باكستان، عن سعادتها بالشراكة مع منصة تعليمي، مؤكدًة على أهمية المنصات التعليمية في تقديم محتوى مفيد للطلبة، وتوفير وسيلة سهلة وفعالة للوصول لمواد تعليمية مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك الدروس والفيديوهات والمقالات والاختبارات والأسئلة الشائعة والتعليقات والمناقشات. كما تتيح للطلاب فرصة التعلم بشكل مستقل في الوقت الذي يناسبهم، مع المرونة في تنظيم وقتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية. وبفضل التقنيات المتطورة التي توفرها "تيك توك" يمكن تعديل المحتوى التعليمي وفقاً لاحتياجات ومستويات الطلاب، مما يجعل التعليم أكثر فعالية وكفاءة.

من جانبه، قال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، إن الشراكة مع منصة تيك توك تعكس التزام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بتوفير فرص تعليمية للجميع، وتعزيز العملية التعليمية في مصر، متوقعًا أن تحقق هذه الشراكة نتائج إيجابية على المدى الطويل، وتساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي في مصر، لافتًا إلى أن مؤسسة فودافون مصر تسعى إلى عقد شراكات متنوعة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة، والوصول إلى الفئات المستهدفة عبر كل الوسائل، باستخدام أحدث التقنيات التعليمية بهدف توفير تجربة تعليمية فريدة ومتميزة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

يشار إلى أن منصة تعليمي تتبع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وتعتبر أول منصة تعليمية تفاعلية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وتستهدف إعداد كوادر فعالة لمستقبل مصرالرقمي. يستفيد من خدمات المنصة حوالي 2 مليون طالب مسجل حاليًا عليها، كما تستهدف الوصول إلى 10 ملايين طالب في مصر، من خلال التعاون مع كبرى دور النشر المتخصصة في الكتب الأكاديمية والتعليمية مثل "الأضواء" لتوفير محتوى تعليمي متميز من إعداد عدد من كبار الخبراء والمتخصصين.

