الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى السرقة بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي يسرق المواطنين وشققهم السكنية بأساليب كسرالقفل في دار السلام.

وأوضحت أنه تم ضبط عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "كسر القفل".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقرروا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب مخزن خردة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط سرق المواطنين تشكيل عصابي دار السلام كسرالقفل

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