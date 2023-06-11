الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل رجل أعمال في المقطم، بالإعدام شنقًا في  القضية رقم 1977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وأكرم عبدالمنعم إبراهيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام أشرف شحاتة.

وجاء في أمر إحالة  أن المتهمين قتلا المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توافقت إرادتهما في الوصول لتلك النتيجة، ليتخلص المتهم الأول من المديونية المستحقة عليه والمتعثر في سدادها للمجني عليه وكان خوفه من لجوء الأخير لمقاضاته دافعًا لارتكاب جريمته.

كما تابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أعد في سبيل مقصده مخططًا إجراميًا واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذه نظير مبلغ مالي 100 ألف جنيه وكانت حاجة المتهم الثاني لذلك المبلغ دافعًا لإزهاق روح المجني عليه فأعدا لذلك طبنجة 9 مم، وجهزا شقة سكنية لتكون مسرحًا لارتكاب الجريمة.

واستدرج المتهم الأول المجني عليه بحيلة منه إلى الشقة سالفة الذكر حال وجود المتهم الثاني فيها متربصًا بسلاح الجريمة، وما إن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني بإطلاق الأعيرة النارية لتستقر طلقة في جسده محدثةً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته في الحال.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس رجل أعمال الإعدام شنق ا المستشار هشام عبد المجيد

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