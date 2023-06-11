محافظ الإسكندرية يسلم 268 حاجًا تأشيرات وتذاكر الحج

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاحتفالية التى أقيمت لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لـ268 حاجًا من أبناء الإسكندرية الفائزين بقرعة الحج هذا العام.

وسلم محافظ الإسكندرية؛ تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام وتمني لهم رحلة موفقة وحجًا مقبولًا وعودة حميدة إلى أرض الوطن. مؤكدًا على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قِبل المشرفين خلال أداء المناسك.

وحرص اللواء محمد الشريف؛ على مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدا على أعضاء ومشرفي البعثة ضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء الإسكندرية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك.

وفى كلمتها؛ تحدثت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن جهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم بعثة حجاج الجمعيات هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام من الإسكندرية 1048 طلبًا، فاز منهم لفرصة الحج بالقرعة العلنية 268 حاجًا، بالإضافة إلى 6 مشرفين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.

وشهد تسليم التأشيرات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الشيخ إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية.

جانب من الحدث

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