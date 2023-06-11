الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حنفى جبالى يلتقى وكيل أول برلمان أذربيجان

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عادل علييف وكيل أول برلمان أذربيجان.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوكيل أول برلمان أذربيجان، مؤكداً عمق العلاقات المصرية– الأذرية، والمُنعكسة على حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخراً، وخلال اللقاء، طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نقل تحياته إلى رئيسة برلمان أذربيجان، مُشيداً بالعلاقات البرلمانية المُتميزة بين مجلس النواب المصري وبرلمان أذربيجان في ضوء تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأذربيجان، والتي ستُمثل رافداً مُهماً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وكيل أول برلمان أذربيجان عن بالغ تقديره واعتزازه لهذا اللقاء في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيداً بالزيارة الأخيرة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أذربيجان والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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