مايا مرسى تستقبل الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، البارونة فيونا هودجسون الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن خلال زيارتها لمصر، وشهد اللقاء حضور السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، والوفد المرافق لهما، وهدف اللقاء للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، وبحث سبل التعاون المستقبلية في هذا الإطار.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالبارونة وبالسفير البريطاني والوفد المرافق لها في المجلس القومي للمرأة وقامت بالتعريف بالمجلس وقرار إنشائه وتشكيله واختصاصاته.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى وجود إرادة سياسية حقيقية أكدت بالقول والفعل على حرصها على حماية حقوق المرأة المصرية والحفاظ عليها، من خلال صدور العديد من التشريعات لتمكين المرأة وحمايتها، كما تم كسر الحواجز الزجاجية وصهر الأبواب الحديدية فيما يتعلق بوصول المرأة إلى المواقع القيادية، وتطرقت إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومحاورها وأهدافها.

وفيما يتعلق بملف المرأة والأمن والسلام، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر قامت بالعديد من الجهود فيما يخص ملف المرأة والأمن والسلم بدأت من عام ٢٠٠٢ وحاليًا مصر في طور إعداد خطة العمل الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن.

وأوضحت أن مصر تتعاون مع كافة الدول في المنطقة على النهوض بالمرأة وتمكينها، كما تعمل على مساعدة المرأة في الدول في المنطقة بقدر الإمكان، مشيرة إلى أن مصر دولة فاعلة في جامعة الدول العربية وعضوة في منظمة المرأة العربية التي تستضيف مقرها مصر، وفي الاتحاد الإفريقي وهناك تعاون مشترك ما بين مصر والدول الإفريقية في مجال النهوض بملف المرأة، كما أن مصر عضو في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقد قامت مصر بالجهود الكبيرة في هذه المنظمة التى تستضيف مقرها بالقاهرة، وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته عند إنشاء منظمة تنمية المرأة بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا في المنظمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة وبالأخص ملف ختان الإناث، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، والذى يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الإناث، مشيرة إلى جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "مبادرة دوّى يا نورة"، وأشارت إلى دور الدراما في رفع الوعي بقضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.

فيما أعربت البارونة فيونا هودجسون عن امتنانها لهذا اللقاء مع رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكدة إعجابها الشديد بجهود مصر في هذا المجال وما حققته حتى الآن، قائلة: "نحن جميعًا يجمعنا هدف مشترك وهو العمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ونتطلع للتعاون مع مصر والمجلس لتبادل الخبرات في هذا المجال ولتحقيق المزيد فى ملف تمكين المرأة".

من جانبه قال السفير جاريث بايلي: "مصر شريك أساسي لبريطانيا، ونحن ملتزمون لشراكتنا للعمل على تمكين المرأة".