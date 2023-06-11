محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لـ42 مشروعًا تنمويًا جارٍ تنفيذها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد شركة المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وكذا مناقشة الموقف النهائى للأسواق والمواقف النموذجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى أشمون والشهداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إعداد جداول زمنية محددة لتسليم كافة المشروعات المنتهى تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة، كما وجه بسرعة تلافى كافة الملاحظات بالمشروعات الجاري تنفيذها وتسريع معدلات الأداء بها لضمان نهوها وفق التوقيتات المحددة، لافتاً إلى مدى حرصه الدائم على التواصل الدائم والمباشر مع الشركات المنفذة والتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتعرف على معوقات التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق معدلات إنجاز مرضية.

هذا وكلف المحافظ بتسريع الأعمال الإنشائية بممشى شبين الكوم الجديد والجاري تنفيذه فى المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد ، وكذا إنشاء مشروع مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف المشروعات التى تنفذها شركة المدار بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والبالغ عددها (42) مشروعا متنوعا إنشاء جديد لـ(10) وحدات إطفاء و21 سوقا حضارية و11 موقفا نموذجيا، حيث تم الانتهاء من (19) مشروعا وهى (موقف جريس، سوق دروة، موقف سنتريس، موقف شنشور، سوق حضارى شما، موقف شما، موقف سمادون، سوق مجيريا، سوق سمادون، سوق قورص، المطافى ساقية أبو شعرة، مطافى شما، مطافى شنشور، موقف العراقية، موقف مجيريا، موقف قورص، سوق رملة الأنجب، سوق شمياطس، سوق العراقية)، ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات التسليم وإعداد خطة عمل للتسليم وذلك بالتنسيق مع دار الهندسة .

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لـ(23) مشروعا جديدا جار العمل بها بنسب تنفيذ متنوعة وهى (إطفاء دنشواى، إطفاء شطانوف، سوف كفر الشبع، سوق منيل عروس، موقف الكوادى، سوق بوهة شطانوف، سوق دراجيل، سوق زاوية البقلى )، وكلف المحافظ بضرورة الالتزام بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكل المواقف والأسواق وانشاء الرامبات بالمواقف لتنظيم حركة السيارات بها تحقيقاً للصالح العام.