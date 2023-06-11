الفالح: السعودية الاقتصاد الأكبر فى الشرق الأوسط والأسرع نموًا فى العالم خلال 2022

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن المملكة ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في نمو وتطور علاقتهما، لأنه خلال العقود الماضية نمت علاقات السعودية بشكل وثيق مع الصين الصديقة بصفتها الشريك الرئيسي للصين في العالم العربي وبوابتها، كما أن المملكة هي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم خلال عام ٢٠٢٢.

وأكد وزير الاستثمار السعودي، فى كلمته، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض تحت عنوان "التعاون من أجل الرخاء"، أن الصين ستكون شريكًا أساسيًا في التنمية، وأنه حان الوقت لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة، كما أشار إلى أن المملكة ستعمل مع الصين للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن أهم محركات النمو السعودية وإنجازاتها هي استراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، والتي تعتمد على خطط وبرامج تنفيذية قوية. ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تمثل نموذجًا للاستثمار الذي سيساهم في إعداد المنطقة العربية لمستقبلها الواعد.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في دورته الـ10 في العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" بمشاركة 150 متحدثًا من كبار الخبراء حول العالم، و3 آلاف شخصية من صناع القرار في 23 دولة، والذي يستمر يومين برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.