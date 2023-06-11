الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم عاطل  بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة مركز أخميم. 

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وبحوزته سلاح وقام بتهديده واستولي منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه تحت تهديد السلاح وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم في أحد الأكمنة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عاطل ئيس المباحث الطريق العام سلاح محكمة الجنايات

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