الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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8 تخصصات هندسية.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تعلن المنح المقدمة لدعم مشروعات التخرج

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

 

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن قبول 50 مشروعا لعدد 8 تخصصات هندسية مختلفة من إجمالي 6 كليات هندسة فى نطاق محافظة الإسكندرية للحصول على منح دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2022-2023 بإجمالي قيمة دعم مليون جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، في إطار البروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

يذكر أن المشروع يعد أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين لطلاب السنوات النهائية، و الذي يتم تفعيله من خلال لجنة الخطة الإستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب و لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي بالتعاون مع جمعية "تنافس".

جدير بالذكر أنه تم اختيار المشروعات وفقاً لمعايير علمية دقيقة وبناءً على اجتماعات لجان تحكيم متخصصة شملت العديد من اساتذة كليات الهندسة.

كما حددت لجنة ادارة منح دعم مشروعات التخرج برئاسة الدكتور حسن لطفي إقامة معرض ختامي لمشروعات التخرج الهندسية الفائزة بمنحة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (مشروع بدايتي) للعام الأكاديمي 22022-2023  يشمل المعرض  تقييم تنافسي للمشاركين وعرض مشاريعهم و سيتم تكريم عدد من المشروعات التى تحتل ترتيب متقدم من خلال لجنة تحكيم متخصصة مع دعوة عدد من رجال الصناعة و المهتمين بالبحث العلمي.

نقابة المهندسين بالإسكندرية 8 تخصصات هندسية 50 مشروع دعم مليون جنيه كليات الهندسة

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