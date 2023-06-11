المنتخب الأوليمبى يبدأ معسكره بالإسكندرية استعدادًا لودية غانا

يبدأ المنتخب الأوليمبي معسكره اليوم، الأحد، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق، في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة منتخب غانا وديًا قبل السفر إلى المغرب لخوض فعاليات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها باريس 2024.

ووقع اختيار ميكالي على 23 لاعبًا فقط للتواجد في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، مفضلاً عدم اصطحاب القائمة كاملة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بترك حرية تسجيل عدد اللاعبين في القوائم أمام المنتخبات حتى 26 لاعبًا، حيث فضل ميكالي اصطحاب 23 لاعبًا فقط وترك ثلاثة لاعبين في القاهرة تحسبًا لاحتياج أحدهم في أي وقت.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي التي تم الإعلان عنها، أمس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده ميكالي بمقر اتحاد الكرة كلًا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي)– علي الجابري (سيراميكا كليوباترا)– محمد أحمد السيد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي)– محمد مغربي (سموحة)– حسام عبدالمجيد (الزمالك)– حاتم سكر (الزمالك)– محمد طارق (الزمالك)– أحمد عيد (إنبي)– أحمد سيد عبدالنبي (الداخلية)– محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز)– محمود صابر (بيراميدز)– عماد ميهوب (إنبي)– أحمد نبيل كوكا (الأهلي)– مصطفى سعد ميسي (سيراميكا كليوباترا)– محمد شحاتة (طلائع الجيش)– محمود جهاد (فاركو)– علي زعزع (فيوتشر)- أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب)– عبدالرحمن عاطف أجويرو (غزل المحلة)– أسامة فيصل (البنك الأهلي).

في الوقت نفسه نفى محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، وجود أى أزمة بشأن انضمام لاعبى بيراميدز لمعسكر المنتخب.

وقال حرب: "لم يصلنا أي اعتراض رسمي من بيراميدز على انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأوليمبي، وأعتقد أنه لا يوجد فريق يفضل مصلحته على مصلحة منتخب مصر".