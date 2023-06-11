إصابة 10 بانقلاب ميكروباص فى الشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس-العاشر من رمضان أمام السجن الجديد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.