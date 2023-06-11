الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين سرقوا توك توك بطوخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ3 متهمين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقوا مركبة توك توك من مالكها بالإكراه بطوخ.

صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

كشف  أمر الإحالة الخاص، أن المتهمين "حسام أ"، عامل، وشقيقه “محمد أ”  و"السيد إ" سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق "هاتف محمول - دراجة آلية"، الملوك أولهما للمجنى عليه " باسم. م" بطريق الإكراه الواقع عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول استوقف المجنى عليه سالف الذكر حال سيره بالطريق العام طالباً منه توصيله لإحدى الأماكن، وأثناء ذلك فوجئ باعتراض سيارة طريقه يستقلها الثاني والثالث وآخرين، أخبره الأول بأنهم ضباط وأفراد شرطة على خلاف الحقيقة، وأوهموه بذلك وتعدوا عليه بالضرب، فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات.

محكمة جنايات بنها صفة ضباط شرطة مركبة توك توك المستشار السيد هاشم الصادق ضباط وأفراد شرطة

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