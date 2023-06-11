اللاعب محمد جودة ابن بورسعيد يحصد ذهبية الألعاب العالمية بفرنسا

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللاعب محمد جودة "سباح بورسعيدي" لحصوله على ذهبية الألعاب العالمية بفرنسا والذي استطاع تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات السباحة (المركز الأول بسباق 1500 متر حرة) بدورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا 2023، رافعًا شعار "مفيش مستحيل".

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج الشبابية من أبناء بورسعيد، قائلا إن هؤلاء النماذج من الشباب هم السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها، ويعد محمد جودة أصغر لاعب في بطولة العالم بلوس أنجلوس بأمريكا، داوم على ممارسة السباحة، وحصل على أول بطولة فى عام 2013 وحقق الميدالية الذهبية، ثم شارك فى بطولة الأولمبياد الخاص عام 2015، وحصد 4 ميداليات ذهبية فى سباق 200 متر و400 حر، وتم اختياره للمشاركة فى بطولة العالم بلوس أنجلوس بأمريكا وكان أصغر لاعب فى البطولة، حيث كان عمره وقتها 11 عاما وحصد 4 ميداليات أول ذهبية فى 400 متر ومركز ثانى فى 200 متر وحصل على الميدالية البرونزية فى التتابع".

و رفع جودة علم مصر فى المحافل الدولية وحقق بطولة عالمية، فسجدت والدته بالتزامن، شاكرة ربها على أن رزقها به، تحدى اللاعب محمد محمد عيد أبو جودة، صاحب الـ19 عاما، ابن محافظة بورسعيد، من ذوي الهمم "توحّد" إعاقته ولم يستسلم لها، وحولها إلى طاقة إيجابية، فصفق له الجميع، وانحنوا لإرادته وعزيمته.