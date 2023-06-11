قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه في إطار استراتيجية القطاع للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون وفقاً للمحاور الرئيسية هي الغاز الطبيعي منخفض الكربون كوقود انتقالى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ على البيئة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

البترول تكشف أهم 15 إجراء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

ونجح قطاع البترول فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، وفيما يلى أهم ما تم تحقيقه فى هذا الصدد حتى ديسمبر عام 2022: