محافظ القليوبية يستقبل الوكيل الأول للبرلمان الأذربيجانى وسفير أذربيجان ومحافظ أبشرون

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عادل علييف، الوكيل الأول للمجلس الوطني الأذربيجاني (البرلمان)، والسفير ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان في جمهورية مصر العربية، وعابدين فرز علييف، محافظ أبشرون، بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لوضع باقات من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان.

بدأت مراسم اللقاء بوضع باقات من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان وزعيمها الشعبي، والذي كان رئيسًا لها بناءً على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية فيها. وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان في عدد من المجالات المختلفة، واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية عن أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام المقبلة.

وأكد سفير أذربيجان على سعادته بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، والتى تنال اهتمامًا كبيرًا من المحافظة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخى بين العديد من محافظات أذربيجان، موضحًا أن السفارة بصدد تنظيم احتفالية أخرى بالعاصمة باكو، وسيشارك فيها العديد من الشخصيات المصرية والبرلمانية بمصر وأذربيجان.

وأشاد عابدين فرز علييف، محافظ أبشرون، بالدور المهم الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين من أجل تقوية العلاقات الثنائية على جميع المستويات وأهمية التعاون البرلماني المشترك وتنشيط دور مجموعة الصداقة في برلماني البلدين.