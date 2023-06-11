رئيس "مياه المنوفية" يتابع مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزي عوض، مدير عام المشروعات ورئيس وحدة "piu"، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع "srssp" المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد رئيس الشركة مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام، ومتابعة الطريق البديل للمرور لمنع أي ضرر يقع على المواطنين بسبب الطريق البديل لقرية صفط جدام، بعد اتخاذ كل الإجراءات مع الأجهزة المعنية.



وكلف "صالح" بدراسة الحلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ، دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر عليها، كما شدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكل مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع، باعتبارها أساس نجاح المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.