الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه المنوفية" يتابع مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا

محمد نجيب صالح رئيس
محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزي عوض، مدير عام المشروعات ورئيس وحدة "piu"، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع "srssp" المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد رئيس الشركة مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام، ومتابعة الطريق البديل للمرور لمنع أي ضرر يقع على المواطنين بسبب الطريق البديل لقرية صفط جدام، بعد اتخاذ كل الإجراءات مع الأجهزة المعنية.

وكلف "صالح" بدراسة الحلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ، دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر عليها، كما شدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكل مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع، باعتبارها أساس نجاح المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.

الأجهزة المعنية إجراءات السلامة الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بالمنوفية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

"الصحة" تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة "النيل" على 15335

الذرة الأوكراني بـ10800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية