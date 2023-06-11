"الشباب والرياضة" تبدأ تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة بشمال سيناء

بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة سيناء بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

ويشهد تلك الفعاليات اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير نائبا عن الوزير واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء وليد حامد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وجيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيهاب حسن عبدالوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس محمد السيد، نائب المدير التنفيذي لشركة المدن، وإيمان عثمان، مدير عام الموهوبين بوزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن فعاليات اليوم تفقد الأنشطة الترويحية بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج بجامعة سيناء، يعقبها الندوة التثقيفية بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين.

وتشمل الفعاليات افتتاح المبادرة المجتمعية “أنت الأغلى” بمدرسة الشهيد عقيد أحمد شحاتة توازيًا مع انطلاق المبادرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، بئر العبد الإعدادية بنات، نجع شبانة الابتدائية، كذا افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بنادي قادرون باختلاف.

وتختتم الفعاليات بتفقد عدد من المشروعات والمبادرات المجتمعية بمركز شباب العريش.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على تكثيف الأنشطة والمشروعات بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث