بمشاركة مصرية.. برلين تشهد اجتماع رؤساء الوفود المشاركة فى الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص

شهدت العاصمة الألمانية برلين في قاعة المؤتمرات الدولية بميسي أمس السبت، اجتماعات رؤساء الوفود المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأوليمبياد الخاص والتي تشهد مشاركة 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 26 رياضة أوليمبية، ومثل الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، الرئاسة الإقليمية، والذى التقى برؤساء وفود المنطقة قبل الاجتماع الرسمي ونقل لهم تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي، ودعمه المستمر لكل برنامج المنطقة وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب والتي تبدأ يوم 12 يونيو ببرنامج استضافة المدن، ومثل مصر في تلك الاجتماعات الدكتور باسم التهامي، المدير الوطني ورئيس بعثة مصر بالألعاب العالمية.



وحرصت اللجنة العليا المنظمة للألعاب بكل لجانها، على استعراض كافة تفاصل الألعاب منذ وصول الوفود المشاركة في برنامج استضافة المدن إلى يوم مغادرة آخر الوفود المشاركة في الألعاب، وكذلك حفل الافتتاح ودخول وخروج الوفود وأماكن جلوسها وكيفية التحرك من أماكن الإقامة والعودة بعد انتهاء الحفل وبرامج المنافسات منذ التقسيم وحتى المنافسات الرسمية، وقواعد تقديم التظلمات، وبرامج الأحداث المصاحبة للألعاب من مؤتمرات دولية، وبرامج الكشف الصحي والبرامج الترفيهية، وكذلك ما سوف يصاحب برامج المدن المضيفة، وحرصت اللجنة المنظمة على الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من رؤساء الوفود وتم الرد عليها.



وصرح الدكتور عماد محيى الدين بأن مؤتمر رؤساء الوفود هدفه أن يقفوا على كافة التفاصيل الخاصة باستضافة الألعاب، والتي سخرت لها ألمانيا كل الإمكانيات من أجل إنجاحها، ومن هنا كان حرص المنطقة على المشاركة بما يقرب من ألف لاعب ولاعبة ومشارك، لتتواصل مشاركات برامج المنطقة الفعالة في الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية.



واطمأن رؤساء الوفود على أماكن إقامة اللاعبين ووسائل المواصلات والمراكز الطبية وتواجدها بالقرب من إقامة اللاعبين، وأماكن التدريب، ونوعيات الطعام التي ستُقدم للاعبين، وتم التأكيد على ضرورة توفير الطعام وفقًا للشريعة الإسلامية، ونوعية وكميات الطعام، ووسائل الانتقالات من أماكن الإقامة إلى أماكن الألعاب.



وشارك في الاجتماع من المنطقة إياد ولد سيدا، رئيس الأوليمبياد الخاص الموريتاني ورئيس الوفد، نسيم الشرادى، رئيس الأوليمبياد الخاص المغربي ورئيس الوفد، رضوان شربال رئيس الأوليمبياد الخاص الجزائري، الدكتور على الشواهين، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص الأردني رئيس الوفد، محمد عوادات رئيس بعثة الأوليمبياد الخاص اللبناني، دانا شباط، ممثلة عن الوفد السوري، وفيقة خليل، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص البحريني رئيس الوفد، عمرو بدوى، نائب رئيس وفد الإمارات، رحاب بورسلى، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص الكويتي رئيس الوفد، عبدالرحمن القريشي، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد، بهاء منير أحمد، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص العراقى نائب رئيس البعثة، محمد سالم شحلوب الراشدي، رئيس مجلس إدارة الأوليمبياد الخاص العماني ورئيس الوفد، إيران على كاشي، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص الإيراني، وعبدالقادر المطوع، نائب رئيس وفد الأوليمبياد الخاص القطري.

2d174514-dcee-47de-892b-e575eabbe077