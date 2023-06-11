الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون
مستوطنون

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، عن أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قِبل المصلين والمرابطين.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان المقدسيين.

مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى لقدس المحتلة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الإحتلال الإسرائيلي

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