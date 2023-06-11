الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا

تسليم عقود عمل لذوي
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة قنا بشأن توفير 17 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، للعمل في 5 منشآت للقطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق برعاية وحماية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم ، وبناءً على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة العمل على استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وكذلك توفير برامج تدريبية مناسبة لتلك الفئة لدمجهم داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة  أن المديرية نجحت في توفير 17 عقد عمل بواقع 10 عقود عمل لذوي الهمم في مدارس الصفوة الخاصة بقنا ، و 2 عقد عمل في شركة أمان ، و 2 عقد عمل في مدارس أجيال المستقبل ، و شاب في شركة سمارت هاوس  ، و 2 عقد عمل لذوي الهمم في جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة للبلاد.

وأضاف مدير المديرية استمرار العسى للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الاجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
تسليم عقود عمل لذوي الهمم بقنا
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة قنا عقد عمل ذوي الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العمل حسن شحاتة

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