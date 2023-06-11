وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية بشأن بحث شكوى عمالية مقدمة من المواطن "ف. ي. ع"، والتى يتضرر فيها من عدم الحصول على مستحقاته لدى شركة بن لادن، والذى تعرض فيها للإصابة بصعق كهربائى أثناء تأدية عمله، وتم التفاوض مع الشركة وديًا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وتقديم أوجه الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة في الخارج.

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل وديًا بالتفاوض مع الشركة التي يعمل بها، وتم التنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية لإصابة العمل، وتم اتخاذ الإجراءات مع الشركة، فضلًا عن التنسيق مع القنصلية لاتخاذ إجراءات سفر المواطن، ومخاطبة وزارة الصحة المصرية لتوفير مستشفى وإسعاف لنقله فور عودته إلى مصر لاستكمال علاجه.

وأضاف الملحق العمالي، في التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التي قام بها لحل مشكلته، وأكد أن المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل آمن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة.