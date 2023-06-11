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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رحيل الكاتب حمدى أبوجليل عن عمر يناهز الـ56 عامًا

الكاتب حمدي أبوجليل
الكاتب حمدي أبوجليل

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، الكاتب حمدي أبوجليل، عن عمر يناهز الـ56 عامًا؛ بحسب ما أعلنت ابنته هالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا حبيبي مات.

حمدي أبوجليل

حمدي أبوجليل من مواليد الفيوم سنة 1967، وهو روائي وكاتب قصص قصيرة مصري من جذور بدوية مصرية، هاجر أبوجليل إلى القاهرة في أوائل الثمانينيات، وعمل كعامل بناء في مواقع البناء، وقدمت هذه التجارب في وقت لاحق مادة لمساعيه الأدبية.

كان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

عمل كمدير تحرير سلسلة الدراسات الشعبية المختصة بنشر الفلكلور ودراساته تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية وكتب بجريدة السفير اللبنانية، كما عمل مع الروائي إبراهيم أصلان في سلسلة آفاق الكتابة العربية وظل مديرًا لتحريرها حتى أغلقت بعد أزمة نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" سنة 2000.

صدرت له عدة مؤلفات من بينها: لصوص متقاعدون (رواية): وهي روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طي الخيام - قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى في التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، وقيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

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