الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم توفر الرعاية لأكثر من 15 ألف حاج في 9 أيام

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

تقدم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف بالسعودية، خدماتها لضيوف بيت الله الحرام، منذ ما يزيد عن 20 عاما؛ حيث بلغ عدد من قدمت لهم خدماتها خلال الـ9 أيام الماضية أكثر من 15 ألف حاج ممن عبروا الحدود من المنافذ البرية، ولا يزال العدد في ازدياد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن هذه المدينة تأتي امتدادا لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بضيوف بيت الله الحرام؛ لتقديم العديد من الخدمات لهم، عبر أجهزة الدولة المختلفة والجهات الخيرية والفرق التطوعية.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز أبو عجرم عمل على تهيئة المكان، وتوفير كافة الخدمات والبنى التحتية له؛ من أعمال السفلتة ونصب المخيمات وتجهيزها بالتكييفات والفراش للمبيت، مع توفير الماء والكهرباء وأعمال الصيانة للمصليات، ودورات المياه والاعتناء بالأشجار التي تلطف الأجواء، فضلا عن العيادات الطبية للكشف، وقياس العلامات الحيوية، وعمل الفحوصات المخبرية والأشعة، وعلاج الأسنان حتى صرف الأدوية.

مدينة الحجاج 

ويلقى ضيوف الرحمن في السعودية كل رعاية من الجهات الخيرية والتطوعية التي تتسابق على خدمة الحجاج؛ من خلال استقبالهم عبر الفرق الشابة التي تساعدهم على قضاء أوقات تخفف عنهم عناء السفر، إضافة إلى نقلهم بالعربات الكهربائية أو اليدوية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدينة.

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