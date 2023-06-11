الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تدعم نظام المساعدة النفسية للأوكرانيين المتضررين من العملية العسكرية

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لتمويل العديد من المشاريع لتقديم المساعدة النفسية للأوكرانيين المتضررين من العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن "ترودو" قوله خلال زيارته المفاجئة إلى كييف ، أمس،  "إن كندا تدرك مدى أهمية دعم الصحة العقلية لأوكرانيا"، مضيفا أنها ستساعد في تمويل المشاريع التي تركز على رفاهية الأوكرانيين وصحتهم العقلية، بما في ذلك الأطفال والمعلمين والمسعفين.

وأوضح أن كندا وافقت بالفعل على تخصيص 99500 دولار لمشروع "Phoenix Neuro Room" ومقره خاركيف، مما يساعد الأطباء على التغلب على تجارب الأزمة المؤلمة كما سيخصص مبلغ 50 ألف دولار آخر من كندا للبرنامج التعليمي "معالجة إصابات الأزمة لقادة المجتمع في أوكرانيا".

وكجزء من برنامج تعليمي وتوجيهي آخر "التعليم من أجل المرونة" الذي تموله الحكومة الكندية، سيتم تخصيص 52000 دولار لدعم المعلمين والطلاب في المناطق المتضررة من الأزمة، كما تلقت شبكة المتطوعين النفسية من دنيبرو مبلغ 64000 دولار أخرى.

ووصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند في زيارة غير معلنة إلى كييف أمس السبت حيث تم الإعلان عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة وتوسيع العقوبات الروسية.

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