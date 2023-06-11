الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: من المستحيل التفكير فى الموسم المقبل بعد الفوز بدورى الأبطال

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصد مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "راضٍ للغاية على التتويج بتلك البطولة الصعبة".

وأضاف: "إنتر ميلان قدم مباراة كبيرة ونحن تحلينا بالصبر، وطالبت اللاعبين بذلك بين الشوطين".

وتابع: "كنا محظوظين بعض الشيء لقد كان بإمكانياهم تسجيل هدف التعادل خاصةً بعد تصدي إيديرسون لإحدى الكرات الصعبة".

وأردف: "من المستحيل التفكير في الموسم المقبل بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، فلم أعد أملك أي طاقة للتفكير، نحن نحتاج إلى استراحة فقد كانت فترة طويلة جدًا".

واستكمل: "لاعبونا سيخوضون مباريات دولية الآن، على الاتحاد الدولي واليويفا التفكير في الأمر".

واستمر: "لقد انتهى الدوري منذ قرابة أسبوعين أو ثلاثة، والآن يتعين على اللاعبين خوض مباريات أخرى! هذا كثير للغاية".

وأتم: "سنحتفل في الفندق مع العائلة والأصدقاء، وسيكون هناك احتفال في مانشستر بالتتويج بالثلاثية الصعبة للغاية".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان الإيطالي

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