الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح الصريطى لـ"الشاهد": بعد فض اعتصام 30 يونيو قررنا ترك وزارة الثقافة أجمل مما كانت

سامح الصريطى في برنامج
سامح الصريطى في برنامج الشاهد

قال الفنان سامح الصريطي، إن الفنانين بعد 30 يونيو عادوا لوزارة الثقافة ولم يغادرونها حتى يوم 3 يوليو، مشيرًا إلى أن الجميع كان يتجمع حول التلفاز وجميع فئات الشعب وكافة الرموز.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد البيان كانت هناك فرحة لم يتحملها والجميع كان متحمسل من الصراخ والبكاء وأحضان، وكانوا يحملون بعضهم البعض كما حملوا ضباط الداخلية، الذين يحمون الوزارة وشعروا بأنهم انتصروا وقرروا فض الاعتصام باليوم التالي.

لم يغادرو الاعتصام بعد بيان 3 يوليو

وتابع، أنهم لم يغادرو الاعتصام يوم 3 يوليو، بعدما دعا وزير الدفاع للاعتصام، وكانوا يفكرون في الوزير الجديد، مشيرًا إلى أنه كان هناك جنود مجهوليو ولم يذكر اسمهم لأنهم نجوم ويخرجون ولكن كان هناك آخرين كان لهم دور في الزخم الحاصل وشباب الفنانين ودوريات تتم، والجميع كان يعمل.

وأكد أن يوم 3 يوليو اجتمعوا لفض الاعتصام ولكنهم قالوا لا بد أن يتركوا الوزارة أنظف مما كانت، لأنهم فنانين ويتعاملون مع الجمال وتجمعوا وأحضروا مواد دهان، وأحضر هو عمالًا وأخبرهم أن هذا عمل وطني، وتم دهانها بالكامل وكان من أوائل الناس المشاركة بالاعتصام وآخر واحد خرج بعدما أصبحت بتبرق.

سامح الصريطي الاعتصام وزارة الثقافة أنظف مما كانت مواد دهان

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