سامح الصريطى لـ"الشاهد": الإخوان اختاروا فنانين للوساطة مع المعتصمين بوزارة الثقافة

قال الفنان سامح الصريطي، إن أعضاء جماعة الإخون المسلمين، اختاروا فنانين للوساطة مع المعتصمين بوزارة الثقافة قبل 30 يونيو.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوسطاء أخبروهم وقتها عن رغبتهم في اختيار 5 ممثلين عنهم لمقابلة وزير الثقافة الإخواني، ولكنهم رفضوا وأكدوا أن الوزير الذي لا يستطيع مواجهة مثقفين بأي عدد فلا يستحق أن يكون وزيرًا، وكانوا يقيمون في مكتبه.

رفض موظفي وزارة الثقافة بشكل جماعي

وأشار إلى أنهم أول ما دخلوا الوزارة كانوا يقدمون لهم مشروبات وكان يرحبون بهم قبل أن يعرفوا أنهم ينوون الاعتصام، مؤكدًا أنه كانت هناك مواقف مشرفة للكثير من الموظفين خاصة بعد أن أصدر الويزر قرارًا برفدهم جمعيًا وانضموا للاعتصام.