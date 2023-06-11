الصريطى يكشف لـ"الشاهد" كواليس اعتداء شباب الإخوان على الفنانين بوزارة الثقافة

قال الفنان سامح الصريطي، إن اجتماع الفنانين والمثقفين أمام وزارة الثقافة، شهد تلاحم الموظفين الذين كانوا يعملون بها، لأنه صدر قرارا برفضهم جميعًا، مشيرًا إلى أن الأمن الذي كان مكلفًا بحمايتهم كان قائدهم العميد هشام فرج، وكان يخبرهم بتحركاتهم وأين وصلوا.

إرسال شباب الإخوان بقيادة “المغير” للاعتداء عليهم

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لحظة الاعتداء على الفنانين كانت بإرسال شباب بقيادة أحمد المغير لفض الاعتصام، مؤكدًا أن هذا الاعتداء أشعل حماسهم وبدأوا بالغناء وحدث تلاحم واحتكاك.

وتابع، أن الغيرة على البلد أعطتهم قوة غير عادية، ورضوا بأي شيء يحدث وخرجوا بمنتهى القوة، موضحًا أن سيدات مصر كانوا رجالًا بقوتهم وكان لديهم عزم الرجال، وزاد الاحتكاك من غناء عزة بلبع بالميكرفون.