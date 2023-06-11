الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا وفوق المتوسطة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، بإحدى شركات القطاع الخاص.
 

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 5 عامل تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، للإناث فقط، وبراتب 2500 جنيه.
 

كما تطلب الشركة، 5 عامل جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، و10 عامل سنجر، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دبلوم، وذلك براتب 2000 جنيه.
 

كما تطلب الشركة، 10 عامل أوفر، و10 صنايعي، و5 كوع، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل دبلوم،  براتب 3000 جنيه.
 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في مزلقان أبو المعاطي نوي، شبين القناطر، القليوبية، أو التوجه لمقر مديرية العمل بمحافظة القليوبية، أو الاتصال على 01114944949.

وزارة العمل فرص عمل القطاع الخاص عامل تسويق وظيفة

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