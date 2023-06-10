دخل إلى العمق.. غرق طفل فى مياه النيل بمصر القديمة

لقي طفل مصرعه غرقًا عقب نزوله إلى مياه النيل بمنطقة الساحل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة بعدما دخل إلى عمق لم يتمكن فيه من السباحة وغرق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطاراً من النجدة يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بمياه النيل، وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى "عبد العزيز" 20 عامًا، ذهب للاستحمام رفقة أصدقائه ودخل إلى عمق لم يتمكن فيه من السباحة وغرق.

تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، لانتشال جثته.

وتجري قوات الإنقاذ النهري جهود مكثفة لانتشال جثته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.