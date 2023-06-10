11 يونيو 2013.. ثورة غضب في جنازة أبوشقرة و15 مليون توقيع لعزل مرسي

يوم جديد من أيام مصر، وصباح ملتهب الأجواء، استيقظ المصريون على متابعة مسيرة تشييع جنازة الشهيد النقيب محمد أبو شقرة إلى مثواه الأخير، بعد ما اغتالته أيدي الإرهاب الآثمة.

وضمن سلسلة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وثقت قناة "الوثائقية" تعالي الهتافات عبر مكبرات الأصوات، والكل يهاجم الإخوان ويندد بحكم الجماعة، فيما يشبه ثورة غضب.

ووسط غمامة الحزن، أعلنت حركة تمرد وصول التوقيعات على عزل محمد مرسي إلى 15 مليون توقيع، كما أعلنت القوى الحزبية في مصر وعلى رأسها التيار الشعبي، خريطة طريق مبكرة، تتمثل في إسناد رئاسة البلاد لمجلس رئاسي مدني حال رحيل محمد مرسي.