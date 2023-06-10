إنجازات.. ماذا حققت منظومة التأمين الصحي الشامل فى 3 سنوات؟

يرصد “الدستور” النتائج والإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل بالدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد؛ إذ تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات وهي "بورسعيد؛ الأقصرء الإسماعيلية؛ أسوان؛ السويس جنوب سيناء".

الخدمات الطبية والعلاجية: تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي "بورسعيد، الأقصر الإسماعيلية" أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة؛ والتي تُعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية؛ بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ذاتها، كذلك تم إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث؛ وفقًا لأعلى المعدلات والمعايير العالمية وبإستخدام أحدث التقنيات الطبية؛ حيث تم استحداث العديد من التقنيات الطبية.

كما تم إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات»، والذي يتم إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة؛ منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة؛ وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

استيفاء معايير الجودة العالمية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية: من خلال تسجيل واعتماد 108 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ منهم 54 منشأة صحية معتمدة وفقًا لمعايير Gahar 2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية؛ بعدد 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

التحول الرقمي وأعمال الميكنة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية: تم الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث "بورسعيد؛ الأقصر الإسماعيلية" فضلًا عن تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمي ب 138 وحدات ومراكز صحة الأسرة بمحافظات "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء"؛ والانتهاء من تفعيل منظومة المعامل Lis داخل 140 منشأة طبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل» وتفعيل منظومة الأشعة PACS داخل 35 منشأة طبية؛ بمحافظات "بورسعيد» الأقصر» الإسماعيلية. جنوب سيناء"» إضافة إلى حصر 235 ألف أصل طبي وغير طبي ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية بالهيئة.

مبادرات صحية توعوية: أطلقت هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة في يوليو 2019 وحتى الآن؛ وذلك لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات.

أما فيما يخص مؤشر رضاء المنتفعين الذي استحدثته الهيئة لقياس نسبة رضاء المتعاملين بخدماتها الطبية؛ وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فقد تخطى متوسط نسبة الرضا عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها بمنشآت الهيئة 90% فيما بلغت نسبة الاستجابة وحل شكاوى منتفي التأمين الصحي الشامل بالمنظومة الإلكترونية للشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء 97%.