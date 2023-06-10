السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: نمو أمريكا الاقتصادى يمنحها ثقة هائلة فى سيطرتها على العالم

عادل حمودة
عادل حمودة

 قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي القوة العظمي الوحيدة في العالم، وبلغت ميزانيتها العسكرية عام 2020 نحو 778 مليار دولار، بينما بلغ صافي ناتجها المحلي الإجمالي 20 تريليون دولار، الأمر الذي أبرز الولايات المتحدة كقوة عالمية في المسرح العالمي.

أمريكا طوال تاريخها الممتد إلى 250 سنة خاضت 93 حربًا

 وأضاف، خلال برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا وعلى طول تاريخها الممتد إلى 250 سنة خاضت 93 حربًا استمرت 222 سنة قبل أن تجبر على إنهائها، وكان نموها الاقتصادي يمنحها ثقة هائلة في سيطرتها على العالم. 

وأوضح أن مايكل بيكلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تافتس، أكد أن النمو الاقتصادي طويل الأمد يعتمد على جغرافيا البلد والسكان والمؤسسات السياسية، وأن الولايات المتحدة تتمتع بالعناصر الثلاثة بلا منافسة، بسبب كونها دولة كبيرة جغرافيًا وهي أمة شابة، وأخيرًا لديها مؤسسات سياسية مستقرة.

عادل حمودة أمريكا نموها الاقتصادي ثقة هائلة سيطرتها ميزانيتها العسكرية المسرح العالمي

مواد متعلقة

عادل حمودة يكشف تفاصيل اغتيال ولى عهد النمسا شرارة الحرب العالمية الأولى

عادل حمودة يكشف تفاصيل نشأة صلاح حافظ "مايسترو الصحافة المصرية"

عادل حمودة يكشف قصة اختباء صلاح حافظ فى منزل تحية كاريوكا قبل اعتقاله

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

10 سنوات غيرت وجه مصر.. مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة حقوقية لوزارة الداخلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية